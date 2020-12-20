Sağman Kalesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi

Kentte “giriş kapısı” olarak adlandırılan ve son yıllardaki yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle yerli ve yabancı turistin uğrak yeri. Diyarbakır’daki Artukoğulları sülalesinden bir Türk beyi tarafından yaptırıldığı sanılan kale, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.