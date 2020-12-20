20.12.2020 - 07:00 |
Sağman Kalesi fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi
Tunceli’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesinde sarp bir kayanın üzerinde yer alan Sağman Kalesi, batı ve güney yamacındaki surlarıyla tarihin izlerini taşıyor.
Kentte “giriş kapısı” olarak adlandırılan ve son yıllardaki yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle yerli ve yabancı turistin uğrak yeri. Diyarbakır’daki Artukoğulları sülalesinden bir Türk beyi tarafından yaptırıldığı sanılan kale, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
Balkona bağlanan köpek, asılı halde ölü bulunduEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir sitedeki evin balkonuna bağlanan sokak köpeği, sabah ipe asılı halde ölü bulundu. Kaçmak için atladığı ve bu sırada ipin boynuna dolanması sonucu can verdiği tahmin edilen köpeği evlerine alan aile hakkında polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından işlem başlatıldı.