Sahil yolunda Ayasofya trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü.

Güvenlik önlemleri için Ayasofya’ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı.

Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.