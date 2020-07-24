Sahil yolunda Ayasofya trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü.
Güvenlik önlemleri için Ayasofya’ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı.
Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.
Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi.
Muharrem İnce Ayasofya Camii'nde kılınacak namaz için yola çıktıCHP’li Muharrem İnce Ayasoyfa’da kılınacak Cuma Namazına katılmak üzere İstanbul’a gitti. İHA’ya özel açıklamada bulunan İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” dedi.