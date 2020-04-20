Şahit Eş Anlamlısı Nedir? Şahit Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığında Şahit kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘tanık’ karşımıza çıkıyor. Bu anlamı üzerinden amaca uygun şekilde hem yargı önünde hem de gündelik yaşam içerisinde kullanmak mümkün.

Şahit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Şahit kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'nda ‘tanık’ şeklinde yer almaktadır. Yazılışları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanma potansiyeli sunuyor. Aynı zamanda amaca göre tek başına da kullanılabilir.

Şahit Nedir?

Şahit kelimesi anlam açısından ’Yaşanan herhangi bir olay karşısında o olayı gören ve duyan kişiler’ şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle meydana gelen olay için durum mahkemeye taşındığı zaman tanık ya da şahit olarak kişi olayı anlatmaktadır. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de farklı zamanlarda kullanılır. Hem şahit hem de tanık kelimesini ortak olarak aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.