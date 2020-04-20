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20.04.2020 - 18:19 |

Şahit Eş Anlamlısı Nedir? Şahit Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Şahit kelimesi özellikle belli başlı bazı olaylar üzerinden yargı konusunda büyük öneme sahip bir sözcüktür. TDK’ya göre şahit kelimesinin aynı zamanda bir eş anlamlısı bulunuyor. Peki, şahit eş anlamlısı nedir? Şahit kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.

Şahit Eş Anlamlısı Nedir? Şahit Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu'na göre ele alındığında Şahit kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘tanık’ karşımıza çıkıyor. Bu anlamı üzerinden amaca uygun şekilde hem yargı önünde hem de gündelik yaşam içerisinde kullanmak mümkün.

 Şahit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Şahit kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'nda ‘tanık’ şeklinde yer almaktadır. Yazılışları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanma potansiyeli sunuyor. Aynı zamanda amaca göre tek başına da kullanılabilir.

 Şahit Nedir?

 Şahit kelimesi anlam açısından ’Yaşanan herhangi bir olay karşısında o olayı gören ve duyan kişiler’ şeklinde tanımlanmaktadır. Özellikle meydana gelen olay için durum mahkemeye taşındığı zaman tanık ya da şahit olarak kişi olayı anlatmaktadır. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de farklı zamanlarda kullanılır. Hem şahit hem de tanık kelimesini ortak olarak aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.

 

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
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