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09.11.2020 - 10:25 |

Sahte alışveriş siteleriyle dolandırıcılık yapan 29 şüpheli adliyede

Kocaeli’de, sahte alışveriş siteleri ile çok sayıda kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sahte alışveriş siteleriyle dolandırıcılık yapan 29 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde sahte alışveriş siteleri kurup, ‘oltalama’ yöntemiyle ucuza ürün satma vaadi ile vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda Özel Harekat Polisleri'nin de katılımıyla belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve banka kartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. 350 bin TL değerindeki bir otomobile de el koyuldu.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

 

    Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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