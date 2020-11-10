Sahte alışveriş sitesi dolandırıcılığına 16 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, internet üzerinde sahte alışveriş siteleri kurup, ‘oltalama’ yöntemiyle ucuza ürün satma vaadi ile vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheli tutuklanırken, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.