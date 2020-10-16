Sahte alkol yine can aldı! Tekirdağ’da 2'nci ölüm

Çerkezköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 3 gün önce rahatsızlanan C.K., yakınlarının çağırmasıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K., yoğun bakımda tedaviye alındı. C.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da dün de B.A.’nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirmesiyle sahte alkolden ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.