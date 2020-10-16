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16.10.2020 - 10:56 | | DHA

Sahte alkol yine can aldı! Tekirdağ’da 2'nci ölüm

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan C.K. (54), hayatını kaybetti. Tekirdağ’da dün ölen B.A.’nın ardından sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Sahte alkol yine can aldı! Tekirdağ’da 2'nci ölüm

Çerkezköy Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 3 gün önce rahatsızlanan C.K., yakınlarının çağırmasıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen C.K., yoğun bakımda tedaviye alındı. C.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da dün de B.A.’nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirmesiyle sahte alkolden ölenlerin sayısı 2’ye çıktı.

 

 

 

Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladıVan’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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