Sahte alkole bir haftada 32 kurban

Sahte alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

İzmir’de metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan altı kişi daha hayatını kaybetti. Böylece son bir haftada İzmir’de sahte içki zehirlenmesi sonucu ölenlerin sayısı 16’ya ulaştı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 18 olduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 12’ye ulaştı.

‘Dezenfektan’ etiketi

Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına “dezenfektan” etiketi yapıştırdığı iddia edildi. Kaçak yollarla üretilen ve zehirlenmelere neden olan sahte içkilere de dezenfektan kaynaklı metil alkol karışmış olabileceği belirtildi.

Öte yandan 1 Ocak’tan bu yana İzmir’de, 8 tonu bu hafta içinde yapılan operasyonlarda olmak üzere 58 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Mersin’de 5 kişi öldü

Mersin’de de sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden beşi yaşamını yitirdi. Ekipler, sahte alkolden ölümler ve sekiz kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden üçü tutuklandı.

Mersin polisi, ölüm tehlikesi atlatan sekiz kişiye de ulaşıp 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

Adana’da 2 gözaltı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde sahte içki ürettiği belirlenen S.B. ve Ö.B.’ye ait iş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyonda da 1500 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü.

Muğla’da hafta sonu 24 farklı işletmeye operasyon düzenlenerek 575 litre etil alkol, 67 litre el yapımı sahte içki, çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirildi.

Aydın’da da 1 kişi öldü

Aydın’ın Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde Orhan Öztürk’ün (60) evinin bahçesinde ölü bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Öztürk’ün gece evinde kaçak üretim yapan N.A’dan (59) içki aldığını belirledi. Daha önce de sahte içki satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunduğu belirtilen N.A. gözaltına alındı. Şüpheli N.A’dan sahte alkol aldığı iddia edilen Osman Özden (62) de sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özden’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bodrum’da 2 kişi öldü

Muğla Bodrum’da İbrahim Yanık (74), önceki gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdi.

İstanbul’da da operasyon

İstanbul Kartal’da 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli avukat geçtiğimiz günlerde kullandığı sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan kurtarılamadı.

Kartal’da, geçen cumartesi günü de bir işyerinden aldıkları malzemelerle alkollü içecek yapıp içti. Fenalaşan üç kişiye kaldırıldıkları hastanede metil alkol zehirlenmesi tanısı kondu. Görme kaybı yaşayan üç kişinin ifadesi doğrultusunda bir işyerine yapılan baskında 290 adet anason, 10 adet votka, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 adet metil alkol, 2 buçuk litre kaçak viski, 2.5 k litre kaçak rakı ele geçirildi, iş yeri çalışanı Yavuz Ö., gözaltına alındı.

Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlükleri de, sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı. Ataşehir’de bir tekel bayisinde yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 12 çeşitli markalarda bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf M. gözaltına alındı. Avcılar’da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken iş yeri sahibi Ökçün D. gözaltına alındı. Büyükçekmece’de de 220 litre kaçak alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Aytekin K. gözaltına alındı.