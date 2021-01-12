MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi
ABONE OL
12.01.2021 - 09:35 | | DHA

Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin 8 ayrı atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, 103 kişiye yönelik operasyon yapmıştı.

130 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 70 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 70 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kazaEsenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adım adım takip! Böylesine pes artık

Adım adım takip! Böylesine pes artık

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

İBB son günü duyurdu! İstanbulkarta hes kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart için hes kodu mecbur mu?

İBB son günü duyurdu! İstanbulkarta hes kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart için hes kodu mecbur mu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet