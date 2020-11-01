MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı!
ABONE OL
01.11.2020 - 13:40 | | DHA

Sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sahte altınlarla bir kişiyi bin 850 lira dolandırdığı iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı!

Çerkezköy’de aldığı Ata altınlarının sahte olduğunu anlayan İ.D., dolandırıldığını belirterek, polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, sahte altın dolandırıcılarının C.T., A.S. ve E.A. olduğunu ve Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde de dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Polis, takibe aldığı şüphelileri Çerkezköy Güveniş Caddesi üzerinde bulundukları araç içinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 9 imitasyon ata altını ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

Dünyanın en pahalısı! Çelik kasada saklıyorlar...Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL’yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı!

Son dakika... Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Eski halterci, bu kez de iş yerlerine ve araçlara zarar verdi!

Eski halterci, bu kez de iş yerlerine ve araçlara zarar verdi!

Sıradaki Haber