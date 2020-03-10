‘Sahte belge’yi düzenleyenler için soruşturma

Açıklamada, “Murat Ağrıel hakkında birbirinden farklı iki karar’ başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK’nin 204’üncü maddesi uyarınca ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘Darp haberi gerçek dışı’

Başsavcılığın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: “Soruşturmanın konusu karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen MİT TIR’larının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde suç olduğunu bilerek kasten MİT Kanunu’nun 27. maddesinin ihlal edilmesi, MİT personelinin ifşa edilerek ailesi ve yakınlarıyla birlikte çalışma arkadaşlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulması, bununla beraber devletin istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalışılmasıdır. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak yürütülmektedir. Eyleme katılan diğer şüphelilerin ve bağlantılarının tespiti çalışmaları devam etmektedir.

Bununla birlikte şüphelilerden Barış Pehlivan’ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 7 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır.”