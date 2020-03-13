Sahte â€˜borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

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Kocaeliâ€™de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazÄ±rlayarak bankalardan kredi Ã§eken ve geri Ã¶demeyen kiÅŸiler olduÄŸu bilgisine ulaÅŸan polis, konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Polis ekipleri, 2017-2018 yÄ±larÄ± arasÄ±nda kendi kurduklarÄ± ÅŸirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazÄ±rlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi Ã§eken ve geri Ã¶demeyen 4 kiÅŸiyi Kocaeli ve Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 4 ÅŸÃ¼pheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilikâ€™ ve â€˜nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kâ€™ suÃ§larÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 2 kiÅŸi ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â