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13.03.2020 - 09:30 | | DHA

Sahte â€˜borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

Kocaeliâ€™de 2017-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kendi kurduklarÄ± ÅŸirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi dÃ¼zenleyerek bankalardan 1 milyon 285 bin lira kredi Ã§eken 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 2â€™si tutuklanÄ±rken, 2â€™si serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

Sahte â€˜borcu yoktur' belgesiyle milyonluk vurgun

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Kocaeliâ€™de sahte 'borcu yoktur' belgesi hazÄ±rlayarak bankalardan kredi Ã§eken ve geri Ã¶demeyen kiÅŸiler olduÄŸu bilgisine ulaÅŸan polis, konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Polis ekipleri, 2017-2018 yÄ±larÄ± arasÄ±nda kendi kurduklarÄ± ÅŸirketlere sahte 'borcu yoktur' belgesi hazÄ±rlayarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle toplamda 1 milyon 285 bin lira kredi Ã§eken ve geri Ã¶demeyen 4 kiÅŸiyi Kocaeli ve Ä°stanbulâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 4 ÅŸÃ¼pheliden K.A. ve S.A., 'Resmi belgede sahtecilikâ€™ ve â€˜nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kâ€™ suÃ§larÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 2 kiÅŸi ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± koronavirüse karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri açÄ±kladÄ±Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± koronavirüse karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirleri içeren bir acil eylem planÄ± hazÄ±rladÄ±. Eylem planÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± bakanlÄ±k bünyesinde kurulan bir komisyon tarafÄ±ndan günlük olarak takip ediliyor.
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