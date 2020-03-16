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16.03.2020 - 10:38 | | DHA

Sahte dolarla hayvan satın alan peruklu dolandırıcı tutuklandı!

Adana’da, tanınmamak için peruk takıp, 7 büyükbaş hayvanı, 10 bin dolarlık sahte banknotla satın alarak dolandırıcılık yapan Vedat Torun, tutuklandı.

Sahte dolarla hayvan satın alan peruklu dolandırıcı tutuklandı!

Ahmet A., 7 büyükbaş hayvanını Vedat Torun'a 10 bin dolar karşılığında sattı. Parayı teslim alan Ahmet A., döviz bürosuna gitti. Burada parayı bozdurmak isteyen Ahmet A., banknotların sahte olduğunu öğrenince, Vedat Torun'u yakalaması için kardeşine telefon açtı.

İsmi öğrenilemeyen Ahmet A.'nın kardeşi, Torun'u yakalayıp dövdükten sonra çağırdığı polis ekiplerine teslim etti. Vedat Torun'u teslim alan Mali Şube polisleri, şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 2 kaydının bulunduğunu belirledi. Ayrıca Torun'un tanınmamak için peruk taktığını saptadı. Polis, peruk ve sahte banknotlara el koydu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Vedat Torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vedat Torun'un hayvanları satın aldıktan sonraki görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

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