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12.10.2020 - 14:45 | | Ferit ZENGİN/ AA

Sahte içki felaketi! Kötü haberler geliyor

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirtilen 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ferit ZENGİN/ AA

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

20 şüpheli gözaltına alındı

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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