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13.02.2021 - 00:32 | | DHA

Sahte içki ve tarihi eser operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki ve tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte içki ve tarihi eser operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Beyoba Mahallesi'nde H.Ç. isimli kişinin evinde sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 23 litre sahte içki ile 5 litre alkol kokusunu arındırmada kullanılan karbon maddesi ele geçirdi.

Adreste aramalarını sürdüren ekipler, kaçak kazıda kullanılan el detektörü, dinamit çubuğu, kablolar, güç kaynağı, bal mumu ile tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen kulplu ve kapaklı çömlek, mumluk, obje ile pompalı tüfek ve 19 fişek geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç.'nin yasa dışı kenevir ekimi nedeniyle 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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