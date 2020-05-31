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31.05.2020 - 04:58 | | AA

Sahte polis kimliği ve silah ile yağma!

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp silah tehdidiyle fuhuş için anlaştıkları kadınların cep telefonları ve parasını alan iki kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Sahte polis kimliği ve silah ile yağma!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda kendilerini "eskort" olarak tanımlayan kadınlar, telefonla görüştükleri iki kişi ile fuhuş için anlaştıklarını belirtti.

Evlerine gelen kişilerin polis kimliği ve silah göstererek iki cep telefonu ve 1400 liralarını aldıklarını iddia eden kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.K. ve Y.S. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, T.K. adına düzenlenmiş üzerinde Emniyet ve Huzur Polis Haberleri Gazetesi yazan basın kartı ve Polis Emeklileri Derneği üye tanıtım kartı ile bilye atar havalı tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen T.K. ve Y.S, "geceleyin silahla birden fazla kişi ile konutta yağma" suçundan tutuklandı.

 

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