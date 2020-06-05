Sahte veriler kullanmışlar

Kovid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacın, iyileşme sürecine katkı sunmadığı ve ciddi yan etkilere neden olduğunu ortaya atan makalenin sahte veriler içerdiği ortaya çıktı. Saygın tıp dergilerinden biri kabul edilen Lancet’te yayınlanan araştırmada, Kovid-19 hastalarında hidroksiklorokin kullanımının kalp krizine yol açarak ölümlere neden olduğu iddia edilmiş, bu yayının ardından DSÖ yetkilileri, hidroksiklorokin denemesinin askıya alındığını açıklamıştı. Ancak söz konusu çalışma üzerinde bir haftadır araştırma yapan bilim insanları, hasta verilerinin çelişki içerdiğini tespit etti.

Lancet’teki makaleye ilk itiraz ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’ten geldi. Milliyet’e bilgi veren Prof.Tükek, “Lancette çıkan yayın ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi olarak itirazımızı yaptık. Bizim verilerimiz bu ilacın Kovid-19 da kullanılmasının faydalı olduğu, zararlı olmadığı yönünde. Lancet, bir an önce makaleyi dergiden geri çekmeli” dedi.

‘Milyar dolarlık ilaç pastası’

Makalede rakamların nasıl çarpıtıldığını da anlatan Prof. Tükek, şu bilgileri paylaştı: “Çalışmada 15 Mart’ta Türkiye’den 349 hastanın dahil edildiği aktarılıyor. Oysa, söz konusu tarihte Türkiye’deki Kovid-19 vaka sayısı sadece 18 kişi. Örneğin Avustralya için Lancet çalışmasına dahil edilen 73 Kovid-19 ölüm sayısının, ulusal olarak kaydedilen toplam ölüm sayısını aştığı da tespit edildi. Makaleyi yayınlayan ekip, ya şöhret olmak, ya da data üreten firmanın reklamını yapmak istemiş olabilir. Ortada milyar dolarlık bir sağlık ve ilaç pastası var.” diye konuştu.