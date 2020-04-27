Sahur saat kaçta ne zaman bugün? (2020 imsakiye) İl il İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa ve diğer illerin sahur vakti 27 Nisan

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 4. günü idrak edilece. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği iftar vakti bugün ne zaman? İftar saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri 27 Nisan 2020 imsakiye...

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün Sahur vakti 04:23

ANKARA'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün Sahur vakti 04:12

İZMİR'DE BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün Sahur vakti 04:41

BURSA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün Sahur vakti 04:26

ANTALYA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün Sahur 04:32

ADANA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bgün Sahur vakti 04:13

KONYA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün Sahur vakti 04:21

ŞANLIURFA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün Sahur vakti 03:59

GAZİANTEP'DE BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün Sahur vakti 04:05

KOCAELİ'DE BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün Sahur vakti 04:20

MERSİN'DE BUGÜN SAHUR NE ZAMAN?

Mersin'de bugün Sahur vakti 04:16

DİYARBAKIR'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da bugün Sahur vakti 03:50

HATAY'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Hatay'da bugün Sahur saati 04:12

MANİSA'DA BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

Manisa'da bugün Sahur saati 04:39

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