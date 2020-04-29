Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 29 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il namaz (sahur) vakitleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur ve iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...



BUGÜN BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:20

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:09

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:38

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:23

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur 04:29

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti 04:10

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti 04:18

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti 03:56

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 04:02

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