Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 29 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il namaz (sahur) vakitleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 5. günü idrak edilecek. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin 29 Nisan sahur vakitleri...
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur ve iftar saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
BUGÜN BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA BUGÜN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:20
ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:09
İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:38
BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:23
ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da bu gece Sahur 04:29
ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da bu gece Sahur vakti 04:10
KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da bu gece Sahur vakti 04:18
ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa'da bu gece Sahur vakti 03:56
GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 04:02
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