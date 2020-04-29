Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 29 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri

Sahur saat kaçta? İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, imsak ezanı vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da Sahur vakti 04:18

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da Sahur vakti 04:07

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de Sahur vakti 04:36

BURSA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Bursa'da Sahur vakti 04:21

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Antalya'da Sahur 04:27

ADANA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana'da Sahur vakti 04:08

KONYA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Konya'da Sahur vakti 04:17

ŞANLIURFA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da Sahur vakti 03:54

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Gaziantep'te Sahur vakti 04:00

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