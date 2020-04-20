Şair Eş Anlamlısı Nedir? Şair Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Şair edebiyatımızda kullanılan bir unvandır. Farklı türlerde eserler veren şairler bulunmaktadır.



Şair Eş Anlamlısı Nedir?



Şair kelimesinin eş anlamlısı ozan olmaktadır. Ünlü Türk Ozanları arasında Yahya Kemal Beyatlı, Can Yücel, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek sayılabilir.



Şair Nedir?



Halkın duygu ve düşüncelerini hissederek, anlayarak şiire döken kişilere şair denir. Arapça kökenli bir kelimedir. TDK sözlüğünde:

- Şiir söyleyen ya da yazan kimse

- Geniş bir hayali olan duygulu, duyarlı kimse olarak tanımlanır.



Şair Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Eş anlamlı kelimeler anlamları aynı, yazılışları farklı kelimelerdir. Şair kelimesinin eş anlamlısı ozandır. Cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekir ise ‘ Vatan şairimiz Namık Kemal, hürriyet kavramını ilk kez şiirlerinde kullanmıştır.’ Aynı cümle içerisinde ozan kelimesi de kullanılabilir. Ozan ile ilgili örnek bir cümle olarak ‘ Ozanlar türküler söyleyip saz çalarak şiirlerine ahenk katarlar’ kurulabilir.