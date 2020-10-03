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03.10.2020 - 11:45 | | İHA

Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde bekçiler tarafından aracın içerisinde cansız halde bulunan 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

Sakarya Akyazı eski Belediye Başkanı aracında ölü bulundu

Eski Belediye başkanının cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde görevlerini ifa ettikleri sırada cami önünde park halinde bulunan otomobilin içerisindeki hareketsiz kişiyi fark eden iki bekçi aracın yanına yaklaştı. Sürücünün kendilerine bir türlü yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine durumu haber eden bekçiler araç yakınına sivil vatandaşları yakınlaştırmazken olay yerine gelen sağlık ekipleri 54 yaşındaki Yaşar Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı’nın Sakarya’nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen eski Belediye Başkanı Yazıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

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