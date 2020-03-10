10.03.2020 - 13:05 | | AA
Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda "ByLock" kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, Nevşehir ve Ankara'da yakalanan 2 zanlının kente getirileceği öğrenildi.
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