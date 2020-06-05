Sakarya Millet Bahçesi açıldı

Adapazarı ilçesinde büyük bir bölümü tamamlanan millet bahçesi programının açılışına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe belediye başkanları, oda temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara Kültür Merkezinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve Sakarya Millet Bahçesinin de aralarında bulunduğu 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdele kesti.