Sakarya Valisi mevsimlik işçilerle bir arada! 2 kişi için gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım fındık işçilerle bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Kaldırım şu ifadelere yer verdi:

Batman’dan fındık hasadı için 30 yıldır İlimize gelen Dayıbaşı Mustafa beyin söylediği gibi; “Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz”

Eşimle birlikte Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana’dan fındık hasadı için gelen işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla birlikte fındık topladık.