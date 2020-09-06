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06.09.2020 - 20:37 | | AA

Sakarya Valisi mevsimlik işçilerle bir arada! 2 kişi için gözaltı kararı

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesine ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, onlarla birlikte fındık topladı.

Sakarya Valisi mevsimlik işçilerle bir arada! 2 kişi için gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya karıştığı belirlenen 2 kişi hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alındı.

Kolluk kuvvetlerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Sakarya Valisi mevsimlik işçilerle bir arada 2 kişi için gözaltı kararı

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım fındık işçilerle bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Vali Kaldırım şu ifadelere yer verdi:

Batman’dan fındık hasadı için 30 yıldır İlimize gelen Dayıbaşı Mustafa beyin söylediği gibi; “Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz”

Eşimle birlikte Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana’dan fındık hasadı için gelen işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla birlikte fındık topladık.

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