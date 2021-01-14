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14.01.2021 - 12:15 | | AA

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, aleyhte olan belge ve bilgileri kabul etmediklerini kaydetti.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, iki sanık hakkındaki dijital materyal inceleme raporunun gelmesinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Rabia'nın acı sonu! 'Olan kızıma oldu'Bir son dakika haberine göre; Antalya Manavgat'ta bir araçtan ateş edilmesi sonucu vurulan ve hayatını kaybeden Rabia Çerçi (19) davası başladı. Rabia'nın annesi Ümit Cava, "Bu işin içinde çok büyük şeyler var. Olan benim 19 yaşında kızıma oldu" dedi.
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