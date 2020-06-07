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07.06.2020 - 12:19 | | İHA

Sakarya'da bacaya sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şömine bacasına sıkışan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'da bacaya sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi Karpuz Sokak üzerinde bulunan bir evin şömine bacasına baykuş sıkıştı. Baykuşun bacaya sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akyazı İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Şömine bacasına sıkışan baykuş ekiplerin müdahalesi sonucunda kurtarıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen baykuş daha sonrasında doğaya salındı.

Rezalet! Vatandaşlardan geriye çöpler kaldı!Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, 'Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil' dedi. Belediye ekiplerinin ise etrafa saçılmış çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.
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