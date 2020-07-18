18.07.2020 - 19:08 | | AA
Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı
Sakarya'da corona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.
Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde oturan 4 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu kişiler, gözlem altına alındı.
Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 hanenin bulunduğu sokağı karantinaya almaya karar verdi.
Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.
Aydın'da orman yangınıAydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tüm helikopterlerin su taşıdığı yangını köylüler endişeli gözlerle seyrederken kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.