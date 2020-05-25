25.05.2020 - 09:32 | | DHA
Sakarya’da büyük panik! 2 katlı bina alev alev yandı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 2 katlı binada sigaranın koltukları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen yangında, Suriyeli ailenin oturduğu alt kat, kullanılamaz hale geldi.
Şeker Mahallesi 905 No'lu Sokak'taki 2 katlı binada, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuklu ailelerin oturduğu bina, kısa sürede boşaltıldı. Üst katta oturan aile ile yangının başladığı alt katta yaşayan Suriye uyruklu aile arasında, bu sırada kısa süreli tartışma yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı alt kat, kullanılamaz hale geldi. Yangının oturma odasındaki koltuklara düşen sigara nedeniyle çıktığı iddia edilirken, soruşturma başlatıldı.
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