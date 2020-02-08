Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

Erenler ilçesinde sabah saatlerinde D- 650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.