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08.02.2020 - 11:27 | | DHA

Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

Erenler ilçesinde sabah saatlerinde D- 650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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