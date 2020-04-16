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16.04.2020 - 12:58 | | DHA

Sakarya'da corona virüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Sakarya'da corona virüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüs nedeniyle tedavi gören 5 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 5 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, sağlık personeli tebrik edildi.

Corona virüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyorDünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ( Covid-19) , hapşırma yoluyla yaklaşık 8 metreye kadar bulaşabileceğini ortaya koydu.
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