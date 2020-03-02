MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
ABONE OL
02.03.2020 - 11:00 | | DHA

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri bilgileri bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı

İzmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber