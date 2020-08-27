Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobilde can verdi

Kaza, Adapazarı-Karasu duble yolu Limandere Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan Z.T. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 TZ 040 plakalı otomobil Limandere kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazada ağır yaralanarak Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan Beyza Birgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralı Z.T. ise, burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.