05.07.2020 - 19:45 | | AA
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! Gözaltı sayısı 4'e çıktı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verilmişti.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (5 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.