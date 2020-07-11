Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenler toprağa verildi

Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 4’ü toprağa verilirken, bugün de 3 kişi son yolculuğa uğurlandı. Patlamada yaşamını yitiren Muhammet Aygün Hendek'in Kocaahmetler Mahallesi Mezarlığı'nda, Erhan Ateş Akyazı'ya bağlı Bedil Kazancı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fabrikadaki patlamada yaralanan Nigar Ateş (44), eşinin cenazesinde büyük üzüntü yaşarken, tabuta sarılarak, ağladı. Cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. Ramazan Kor’un cenazesi ise Akyazı'nın Çıldırlar Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Çorum’a götürüldü.

ŞEHİT AKGÖZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz (40), memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşi Canan ile oğlu Alper, şehit Akgöz’ün kamuflaj tişörtüyle, diğer oğlu Basri ise kepiyle katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için memleketi Tekirdağ'da tören düzenlendi. Şehit Akgöz'ün cenazesi önce merkez Süleymanpaşa ilçesindeki baba evine götürülerek helallik alındı. Ardından Akgöz'ün cenazesi, Tekirdağ Valiliği önüne getirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdugan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

JANDARMA TİŞÖRTÜNÜ GİYEREK UĞURLADILAR

Törene eşi Canan ve oğlu Alper, şehit Akgöz'ün kamuflaj tişörtüyle, diğer oğlu Basri ise kepini giyerek katıldı. Cenazede Canan Akgöz, oğulları Alper ve Basri'ye sarılarak gözyaşı döktü. Canan Akgöz, eşinin tabutunda bulunan fotoğrafını öperken gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fatma ile babası Basri Akgöz de güçlükle ayakta durabildi. Baba Akgöz, törende bir askeri de öperek ağladı.

Şehit Akgöz'ün cenazesi, tören mangası tarafından omuzlara alınarak Rüstempaşa Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Akgöz'ün cenazesi, Tekirdağ Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'ya getirildi. Adapazarı İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören sonrası havayoluyla Akhisar'da bulunan askeri havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradan karayoluyla Alaşehir'in kırsal Uluderbent Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba Mehmet Yazar, anne Fatma Yazar ile kardeşi Cihan Yazar, gözyaşlarını tutamadı. Helallik alındı ve dua edildi. Ardından şehit Yazar'ın cenazesi, evlerinin yakınındaki futbol sahasına götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yazar'ın tabutu, daha sonra askerlerin omzundan musalla taşına indirildi.

Cenaze törenine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ile çok sayıda asker ve polis ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Mesut Yazar'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Yazar'ın cenazesi, Uluderbent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanan törende, şehidin yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı bildirildi.