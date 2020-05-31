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31.05.2020 - 18:22 |

Sakarya'da hortum paniği! Böyle havalandılar

Sakarya'da Kaynarca ilçesinde, tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sakarya'da hortum paniği! Böyle havalandılar

Kaynarcanın Turnalı köyünde tarlada çalışan Coşkun İskender ve Mehmet Halil, aniden oluşan hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada Coşkun İskender, hortumun oluştuğu yere doğru traktörle yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra  havalanan samanlar etrafa saçıldı.


Sakaryada hortum paniği Böyle havalandılar


Kenetlenme tamamlandıElon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatılmıştı. Gelen son dakika haberine göre, iki astronoto taşıyan Crew Dragon TSİ 17:30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi.
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