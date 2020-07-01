01.07.2020 - 11:42 | | DHA
Sakarya’da kaçak elektrik operasyonu! Yasal işlem başlatıldı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi tarafından polisin desteğiyle kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen evlerin bağlantıları kesildi.
Geyve'ye bağlı Çeltikler Mahallesi'nde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildikten sonra elektrik dağıtım şirketi ekiplerince çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Geyve başta olmak üzere Pamukova ve Adapazarı'ndan polis ekipleri, mahalleye gelerek, önlem aldı.
Kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen evlerin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak elektrik kullanımı için hazırlanan ekipman ve kablolar, ekipler tarafından imha edildi.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.