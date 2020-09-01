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01.09.2020 - 15:31 | | DHA

Sakarya'da karı-koca traktör kazasında öldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, fındık bahçesinden döndükleri traktörleri çukura düşünce yola savrulan İsmail Alişan (62) ile eşi Behiye Alişan (62) yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Sakarya'da karı-koca traktör kazasında öldü

Hendek ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi’ndeki fındık bahçelerine giden İsmail-Behiye Alişan çifti, evlerine dönmek için traktöre bindi. İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenasrındaki çukura düştü. Çift de traktörden yol ortasına düşerek, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı-koca, ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakaryada karı-koca traktör kazasında öldü

Yanan evde kızının olmadığını öğrenen anne rahat nefes aldıÇorum'da boşanma aşamasındaki çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Polis, yangın çıkan evin kiracısı Leyla Aslan'a ulaşamayınca, annesi Dudu Aknıyık'ı telefonla arayarak durumu haber verdi. Koşarak kızının evine gelen anne Aknıyık, uzun süre pencereden yanan eşyalara bakarken, evde kimsenin olmadığını öğrenince, rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin boş olduğu olduğu öğrenildi.
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