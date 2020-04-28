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28.04.2020 - 16:30 | | DHA

Sakarya'da kayıp sara hastası dünden beri aranıyor!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan sara hastası Ersin Kaya’nın (32) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'da kayıp sara hastası dünden beri aranıyor!

Akyazı'ya bağlı Taşağıl Mahallesi’nde yaşayan, sara hastası Ersin Kaya, evden dün ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Haber alınamayan Kaya’yı çevrede arayan yakınları, bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye AFAD, jandarma ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama- kurtarma ekiplerinin çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Ekipler ve ilçede yaşayanlar, ormanlık alanlar ile mahallede kayıp Ersin Kaya'yı arıyor.

 

 

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