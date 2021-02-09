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09.02.2021 - 21:30 | | DHA

Sakarya'da kaza: Yakınları güçlükle sakinleştirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine gelen Gizem Y.nin yakını, karşı tarafa bağırarak küfürler yağdırdı. Yakınları güçlükle sakinleştirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde meydana geldi. Gizem Y. yönetimindeki 54 ABS 500 plakalı otomobil ile Leyla H. yönetimindeki 54 EU 725 plakalı otomobil, Serhat Sokak ile 546 nolu sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazanın etkisiyle Gizem Y.'nin kullandığı otomobil duvara çarparak durabildi.

Kazada Gizem Y. ve yanındaki kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Leyla H. ve eşi araçlarında sıkıştı, çiftin kızı ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekiplerince yaralılar araçlardan çıkartıldı. Kaza sonrası 5 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakaryada kaza: Yakınları güçlükle sakinleştirdi


Kaza sonrasında olay yerine gelen Gizem Y.nin yakını, karşı tarafa bağırarak küfürler yağdırdı. Yakınları güçlükle sakinleştirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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