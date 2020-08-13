Sakarya'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri çıkışı D-650 karayolunda meydana geldi. Bilecik yönüne giden G.B. yönetimindeki 34 BG 0273 plakalı sodyum hidroksit yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada G.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan G.B., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Akıllara durgunluk veren kaza! Seyir halindeyken üzerinden atladılarAdana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Şoförü ve yanındaki yolcunun atlayıp kayıplara karıştığı çalışır durumdaki sepetli motosiklet lokantada kuryelik yapan şahsa çarptı. Kendisine sürücü olmayan sepetli bir motosikletin çarptığını söyleyen kuryeye kimse inanmadı. Görülmemiş kaza güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde aydınlandı.