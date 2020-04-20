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20.04.2020 - 14:05 | | DHA

Sakarya'da korkunç olay! 3 çocuk babası kendini astı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, İsmail Y. (66) evinde kendini iple tavana asarak, intihar etti.

Sakarya'da korkunç olay! 3 çocuk babası kendini astı

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1063 Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk babası İsmail Y., evde kimsenin bulunmadığı sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları İsmail Y.'yi tavana asılı bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi İsmail Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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