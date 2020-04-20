Sakarya'da korkunç olay! 3 çocuk babası kendini astı

Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1063 Sokak’ta meydana geldi. 3 çocuk babası İsmail Y., evde kimsenin bulunmadığı sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları İsmail Y.'yi tavana asılı bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi İsmail Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hayalim' deyip ekledi! 8 tane daha açılacakİstanbul'da Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Cumhurbaşkan Erdoğan brifing sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen proje kapsamında 10 şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz" dedi