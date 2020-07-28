Sakarya'da kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi’nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası’na ait Sakarya Canlı Hayvan Borsası’na gelerek buradaki satıcılarla buluştu. Hayvan satıcılarına önce koronavirüsle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra yaşanan dolandırıcılıklarla ilgili çeşitli örnekler verilirken, sahte para örnekleriyle sahte parayı ayırt etmenin çeşitli yolları gösterildi. Polis, satıcıları herhangi bir durumda kendilerine bilgi verilmesi ve akşam saatlerinde artan yorgunluk nedeniyle yanlarında yüklü miktarda para bulundurmamaları konusunda uyardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.