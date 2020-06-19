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19.06.2020 - 13:36 | | DHA

Sakarya’da LGS için okullar dezenfekte edildi

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS’nin yapılacağı bütün okullarda dezenfekte çalışması yaparak, öğrenciler için hazırlıklarını tamamladı.

Sakarya’da LGS için okullar dezenfekte edildi

Sakarya’da LGS öncesinde öğrencilerin sağlığı açısından tüm okullarda dezenfekte işlemleri yapılarak, gerekli tedbirler alındı. Sınav sabahı öğrencileri okul bahçesi kapısında rehber öğretmenler karşılayacak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde okula geldikleri maskelerini çıkaracak olan öğrenciler, ellerine dezenfektan uygulandıktan sonra kendilerine verilen yeni tıbbi maskeleri takarak sınav salonlarına geçecek. Sınav salonlarında yedek maske, su, kalem, kalemtıraş, silgi, peçete ve el dezenfektanları hazır tutulacak. Sınav öncesi öğretmenler, okullarda alınacak önlemlerle ilgili çalışma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya’nın LGS’ye hazır olduğunu belirterek, "Sınav yapılacak bütün okullarımızı baştan aşağı dezenfektan çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde maske ve dezenfektanları hazır. Çocuklarımızı rehber öğretmenlerimiz eşliğinde karşılayacağız. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okul bahçesinden içeri alacağız. Maskelerini değiştirip ellerini dezenfekte ettikten sonra sıralarında geçecekler. İlk oturumu gerçekleştirdikten sonra ikinci oturum için ara vereceğiz. Ara bittikten sonra öğrenciler içeri girerken tekrar maskelerini değiştirip dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra ikinci oturum gerçekleşecek. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Sınavın sonucu ne olursa olsun çocuklarımız kendi kimlikleriyle bizim için değerli ve kıymetliler" dedi.

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