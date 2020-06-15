Sakarya'da otomobil refüje girdi: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Batuhan Eker idaresindeki 81 AAR 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Kazada, Batuhan Eker, Oğuzhan ve Eren Eker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası otomobilin refüjden kaldırılması için olay yerine çağırılan kurtarıcı, refüje girerek aracı kaldırdı. Ancak yağmur sonrası çamur olan refüjde batan kurtarıcı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada polis ekipleri, İstanbul istikametine trafiği durdurdu. Kurtarıcının çıkarılması sonrası trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.