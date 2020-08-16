Sakarya’da paraşütçü ölümden döndü

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi Serdivan Kırantepe’den havalanarak yamaç paraşütü yapmak istedi. Bu esnada ters rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan paraşüt bölgede bulunan ağaçlardan birine çarptı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü, paraşütü ile birlikte yola düşerek yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı paraşütçü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araştırma sonucu korkuttu! Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyorİSTANBUL'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.