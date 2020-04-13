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13.04.2020 - 12:32 | | İHA

Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs şüphelisi vakaların görülmesi üzerine Adapazarı şehir merkezinde bulunan iki sokak ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Karantinaya alınan sokakta basın mensuplarını görerek camdan çıkan bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” diyerek seslendi.

Sakarya’da şehir merkezinde 2 sokak daha karantinaya alındı!

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen corona virüs yayılmaya devam ederken, Türkiye’de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Egemen Sokak ve Vişne Sokak, Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Salgının bir an önce engellenerek vatandaşın sağlık güvenliğinin korunması için karantina altına alınan sokak giriş ve çıkışlarında polis ekipleri koruyucu elbiseler giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, karantina altına alınan Egemen Sokak'ta basın mensuplarını görerek camdan çıkın bir kadın cezaevindeki oğluna, “Endişe etme tedbir amaçlı sokağımızı kapattılar biz iyiyiz oğlum” dedi.

ABD'de felaket! Corona virüsten sonra bir de kasırga vurdu!ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
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