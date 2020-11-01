Sakarya'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Olay saat 01.15 sıralarında, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan alkollü restoranda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İşletme sahibi iki grup arasına girerek tartışmayı sonlandırırken, dışarı çıkan taraflar arasında tartışma yeniden başladı. Yaşanan arbede sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu Çağlar B. ve Selman B. kardeşler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan iki kandeşi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 19 boş kovan bulundu. Polis olayın ardında kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.