06.07.2020 - 10:54 | | DHA
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de belli oldu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen 6 kişinin kimliği belirlenirken, yaşamını yitiren 7'nci kişinin de Ramazan Kor (42) olduğu tespit edildi.
Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7'nci kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ramazan Kor’un, 1 yıldır Akyazı’da yaşadığı, cenazesinin Çorum’da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.
Tartıştığı sevgilisini silahla yaraladıSon dakika haberi... Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla kadını karnından ve baldırından yaraladı. Bir anda yere yığılan kadın dakikalarca ambulansla beklediği sırada yanına gelen arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan sevgili ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.