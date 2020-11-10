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10.11.2020 - 18:06 | | DHA

Sakarya'dan flaş koronavirüs kararı: Yasaklandı

Sakarya Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla kentteki pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.

Sakarya'dan flaş koronavirüs kararı: Yasaklandı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun sigara kullanma amacıyla ihlal edilmesi nedeniyle pazar yerlerinde sigara kullanımı yasaklandı. Karar, 12 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara uymayanlara idari para cezası kesilecek. 

Vali Kaldırım, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaldırım, açıklamasında, "İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız karar gereğince tüm pazar yerlerinde girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmamasına, vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına, karar verilmiştir" dedi.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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