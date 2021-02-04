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04.02.2021 - 01:41 | | DHA

Sakarya'dan yola çıktı! Bir ilk...

Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence Limanına gerçekleştirilecek olan ilk RO-RO seferi; saat 00.45te gerçekleşti. İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi.

Sakarya'dan yola çıktı! Bir ilk...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanından Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanına gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR'ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45te gerçekleştirildi. Karasu'dan Köstence'ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına varması bekleniyor. Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.

Sakaryadan yola çıktı Bir ilk...


TIR'ları ile gemiye binemeyen sürücüler ise kendileri için hazır bekleyen araçla karayolu üzerinden Romanya'ya doğru yola çıkarken geminin saat 14.30 sularında Romanya'da olması bekleniyor.

Sakaryadan yola çıktı Bir ilk...


 

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